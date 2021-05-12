МИД Израиля не располагает данными о вовлеченности Ирана в эскалацию обстановки

ТАСС, 12 мая. Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат заявил в среду, что не располагает данными о какой-либо непосредственной причастности Ирана к нынешнему обострению конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом он сказал в среду во время онлайн-брифинга для журналистов.

"У нас нет никаких разведданных относительно прямой вовлеченности Ирана в эскалацию текущей ситуации", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Хайат также коснулся вопроса о некоторых инициативах других государств, которые выдвигаются в целях урегулирования обстановки в зоне арабо-израильского конфликта. В частности, речь идет об идее, высказанной ранее в среду по телефону президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российскому лидеру Владимиру Путину, проработать вопрос об отправке в регион международных миротворческих сил для защиты палестинцев.

"Международное сообщество должно со всей ответственностью подходить к выбору комментариев по актуальной ситуации. Мы ждем от мирового сообщества, что оно в четких формулировках осудит движение ХАМАС за его террористические атаки и признает право Израиля на защиту", - сказал он.