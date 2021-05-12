Нетаньяху поблагодарил Блинкена за поддержку права Израиля на самооборону

"Я пообщался по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил его за то, что американская сторона поддержала право Израиля на самооборону", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальной странице израильского премьера в Twitter.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев. Боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник и среду сотен ракет в сторону Тель-Авива, Беэр-Шевы, Ашкелона, Ашдода и других городов еврейского государства. Израильские СМИ сообщают о шести погибших израильтянах.

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Более 300 человек получили ранения.