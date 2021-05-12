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Палестино-израильский конфликт
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Израильская армия заявила, что нанесла удар по зданию, где размещены структуры ХАМАС

В центральной части сектора Газа ракетным ударом Израиля ранее также было разрушено 16-этажное строение Бурдж аш-Шурук
© AP Photo/Khalil Hamra, архив

ТАСС, 12 мая. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду нанесли в секторе Газа удар по 14-этажному зданию, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.

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"Только что истребители ЦАХАЛ ударили по 14-этажному зданию на юге Газы. В нем размещены органы военной разведки и объекты инфраструктуры ХАМАС, которые используются для передачи военно-тактической информации", - говорится в сообщении, размещенном на странице военных в Twitter.

Ранее в среду в центральной части сектора Газа ракетным ударом Израиля было разрушено 16-этажное строение Бурдж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук"). Там располагались офисы палестинских телеканалов, информационных изданий и компаний, коммерческие магазины и жилые помещения. Во вторник были разрушены Бурдж-Ханади ("Башня Ханади") - 14-этажная высотка, где размещались гостиничные номера и офисные помещения, а также 8-этажное строение Бурдж аль-Джаухара ("Башня Джаухара"), в которой находились квартиры, офис телеканала "Аль-Мамляка" и другие СМИ сектора Газа. Все находившиеся в зданиях люди были оперативно эвакуированы после уведомления израильской стороны.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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