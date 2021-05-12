Байден выдвинет кандидатуру на пост посла в Израиле в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден представит кандидатуру на пост американского посла в Израиле в ближайшие несколько недель. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы, конечно же, представим кандидатуру квалифицированного, опытного посла в Израиле в ближайшие недели. Этот вопрос сейчас находится в процессе обсуждения, и когда мы будем готовы, то объявим кандидатуру, а пока мы весьма уверены в нашей команде в Иерусалиме", - отметила пресс-секретарь.

Срок полномочий прежнего посла Дэвида Фридмана подошел к концу 20 января. Ближневосточный конфликт не был в числе приоритетов в первые месяцы работы Байдена. В отличие от своих предшественников, он не назначил в течение этого срока спецпосланника по урегулированию израильско-палестинского конфликта, а также не выдвинул кандидатуру посла США в Израиле.

По словам пресс-секретаря, американские должностные лица за последние несколько дней провели почти три десятка телефонных звонков и встреч с представителями властей стран региона. "Только начиная с этих выходных мы провели более 25 телефонных звонков и встреч на высоком уровне с участием должностных лиц США высокого ранга с представителями властей Израиля, Палестинской автономии, наших партнеров и других заинтересованных сторон, включая Катар, Тунис, Иорданию, Египет, которые, как вы все знаете, играют важную роль в регионе, поскольку мы работаем над продвижением в сторону деэскалации", - добавила Псаки. Она подчеркнула, что многие консультации проводятся по дипломатическим каналам, на конфиденциальном уровне.

Во время брифинга Псаки также спросили, "рассматривает ли президент [США Джо Байден возможность] того, чтобы вновь открыть генконсульство в Иерусалиме". Она не дала прямого ответа на вопрос, предложив задавшей его журналистке обратиться в Госдеп. "Что касается вопроса о том, чтобы вновь открыть консульство, я бы, конечно, указала на Госдеп. Возможно, они уже говорили об этом", - сказала пресс-секретарь Белого дома. Еще до вступления в должность главы государства Байден заявлял, что не планирует отменять решение своего предшественника Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива и Иерусалим, но говорил о планах вновь открыть американское консульство в Восточном Иерусалиме для взаимодействия с палестинцами.

Необходима деэскалация

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. "Госсекретарь выразил свою обеспокоенность в связи с ракетным обстрелом Израиля, высказал свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате этого, а также подчеркнул решительную поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самооборону. Госсекретарь и премьер-министр обсудили продолжающееся насилие в Иерусалиме, и госсекретарь вновь призвал все стороны к деэскалации напряженности и прекращению насилия", - отметил в письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Блинкен в телефонном разговоре "подчеркнул необходимость того, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить в безопасности и защищенности, а также наслаждаться в равной степени свободой, безопасностью, процветанием и демократией".

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