СМИ: Египет откроет КПП "Рафах" на границе с сектором Газа для приема раненых

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Египта распорядились открыть в среду вечером погранпереход "Рафах" на границе с сектором Газа для приема жителей прибрежного анклава, пострадавших в результате ракетных ударов Израиля. Об этом сообщил информационный портал Donia Al-Watan .

Ранее в среду было объявлено, что соединяющий Египет и палестинский анклав наземный погранпереход закроют на время праздника розговенья Ид аль-Фитр с 12 по 16 мая, однако политическое руководство страны сделало исключение для сотен раненых, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Больницы Синайского полуострова, в первую очередь в городе Эль-Ариш и расположенном поблизости от него населенном пункте Бир-эль-Абд, были еще днем переведены на круглосуточный режим работы, врачам и медперсоналу отменили выходные. В первую очередь в Египет будут перевозить тяжелораненых. Больницы Газы уже не справляются с наплывом пострадавших.

Во вторник директор медицинского комплекса "Аш-Шифаа" в секторе Газа Мухаммед Абу Селим сообщил журналистам, что врачи работают на пределе возможностей, катастрофически не хватает медикаментов. "Несколько пострадавших умерли от ран, среди погибших есть дети в возрасте до двух лет, - рассказал он. - Люди поступают к нам с очень серьезными и опасными травмами". "Система здравоохранения и так истощена многолетней блокадой, еще добавилась пандемия коронавируса, поэтому наши возможности весьма ограничены, - констатировал он. - Медицинские бригады работают в полевых условиях, все операционные сейчас заняты".

КПП "Рафах" на палестино-египетской границе остается единственным связующим прибрежный анклав с остальным миром переходом, еще два пограничных пункта, которые находятся под контролем Израиля, фактически бездействуют. Накануне Израиль блокировал погранпереход "Керем-Шалом".

Из-за пандемии КПП "Рафах" в прошлом году большую часть времени оставался закрытым. Лишь в феврале этого года он открылся для движения в обоих направлениях.