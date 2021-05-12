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Палестино-израильский конфликт
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Байден заявил, что США рассчитывают на скорейшую стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке

При этом президент Соединенных Штатов выразил убеждение, что у Израиля есть право на самооборону

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на скорейшую деэскалации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил в среду журналистам в Белом доме президент США Джо Байден по итогам телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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"У меня недавно состоялся разговор с Биби Нетаньяху, мы вскоре обнародуем заявление [на этот счет]. Мои ожидания и надежда заключаются в том, что сокращение [насилия] будет раньше, а не позже", - сказал американский лидер. "Моя надежда заключается в том, что мы увидим завершение этого [нынешнего витка насилия между израильтянами и палестинцами] в ближайшее время", - повторил Байден.

При этом он выразил мнение, что Израилю приходится применять силу в складывающейся ситуации, так как еврейское государство атакуют с палестинских территорий при помощи "тысяч ракет". "У Израиля есть право на самооборону", - убежден Байден.

Глава администрации США заверил, что американские должностные лица, отвечающие за вопросы национальной безопасности и обороны, находятся в "постоянном контакте с коллегами на Ближнем Востоке - не только с израильтянами", но и со всеми остальными сторонами, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джозеф (Джо)
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