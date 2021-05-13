Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность восстановления спокойствия

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились оставаться на связи в ближайшие дни в связи с ростом напряженности в отношениях между израильтянами и палестинцами. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент отметил, что США поддерживают восстановление устойчивого спокойствия. Джо Байден выразил мнение, что Иерусалим - город, имеющий столь большое значения для верующих всего мира, - должен оставаться мирным местом", - указывается в тексте.

Американский лидер также осудил ракетные обстрелы Иерусалима и Тель-Авива, осуществляемые движением ХАМАС и другими радикальными группировками. "Президент подчеркнул приверженность обеспечению безопасности Израиля и его легитимного права на защиту своих граждан", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Байден проинформировал Нетаньяху о консультациях США с Иорданией, Катаром, Египтом и палестинскими властями. "Собеседники согласились с необходимостью поддержания тесных контактов между их командами, что включает взаимодействие дипломатических, военных ведомств, на уровне глав штабов, по линии помощников по национальной безопасности, а также договорились оставаться на связи в ближайшие дни", - добавили в пресс-службе.