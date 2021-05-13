Палестинские радикалы запустили десятки ракет по Израилю в ответ на новые удары по Газе

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Десятки ракет запущены в первые часы четверга из сектора Газа в сторону Тель-Авива и еврейских поселений в пригороде Иерусалима.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

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Об этом сообщил информационный портал Dunya Al Watan.

По информации издания, впервые сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе, Нагарии, Акко в северной части страны. Сообщается о попадании ракет в здания и последующих пожарах.

Как заявило боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - обстрелы израильских городов "градом ракет" стали "ответом на обстрелы жилых домов и башен Газы".