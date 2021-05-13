Премьер Марокко заявил, что не приемлет нарушений в отношении правового статуса Иерусалима

РАБАТ, 13 мая. /ТАСС/. Марокко не приемлет любых нарушений в отношении правового статуса Иерусалима и расположенной в городе мечети Аль-Акса. Об этом заявил в среду в Рабате премьер-министр королевства Саад ад-Дин аль-Османи.

"Королевство Марокко категорически не приемлет всех нарушений, затрагивающий правовой статус мечети Аль-Акса и Иерусалима, подрывающих законные права братского палестинского народа и его стремление к свободе и независимости", - подчеркнул он, комментируя обострение в зоне палестино-израильского конфликта.

"Марокко не приемлет нарушений, с которыми столкнулся Иерусалим, в частности район Шейх-Джаррах, который сталкивается с систематическими планами по перемещению его жителей в то время, когда израильские нападения на население Иерусалима усилились", - продолжал аль-Османи.

По его словам, "Марокко придерживается неизменной и четкой позиции, поддерживая дело Палестины". "Королевство привержено созданию независимого палестинского государства, пользующегося полным суверенитетом", - добавил премьер.

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы "Города трех религий" - Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как средоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.

Обострение конфликта

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у живущих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, в результате непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору погибли 67 палестинцев, включая 17 несовершеннолетних и шесть женщин. Около 388 человек получили ранения. Между тем вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.