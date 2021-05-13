Власти Колумбии осудили атаки палестинцев на Израиль

БОГОТА, 13 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии осуждают продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Об этом заявил в среду МИД южноамериканской республики.

"Министерство иностранных дел Колумбии от имени национального правительства осуждает ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что Богота "выражает свою глубокую озабоченность террористическими актами и нападениями на Израиль". "Колумбия призывает снизить градус напряженности и прекратить насилие, чтобы гарантировать безопасность и нормальную жизнь населения", - указывается в тексте.

С понедельника между Израилем и приморским палестинским анклавом продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали около 70 палестинцев. Порядка 388 человек получили ранения. Между тем вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.