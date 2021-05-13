В Израиле заявили, что избежали многочисленных жертв благодаря ПВО "Железный купол"

ПЕТАХ-ТИКВА /Израиль/, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Десятки человек пострадали в результате ночных обстрелов Израиля из сектора Газа, но от многочисленных жертв спасла система ПВО "Железный купол". Об этом ТАСС сообщил в четверг официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Ночью продолжились и продолжаются обстрелы из сектора Газа. На данный момент у нас десятки раненых, есть погибшие, но их число небольшое. Великолепно работают батареи ПВО "Железный купол". Из тысячи ракет, которые за последние дни были выпущены по Израилю, системы сбили 900", - сказал он. По оценке Зингермана, "это огромная цифра, и если бы не работа "Железного купола", число жертв в Израиле было бы намного больше".

"Вчера было попадание в многоэтажный дом в городе Сдерот. К сожалению, погиб маленький мальчик шести лет. Его мама тяжело ранена. Ночью были обстрелы и в центре страны. Произошло прямое попадание в многоэтажный дом в Петах-Тикве. Пятеро человек получили ранения. Они доставлены в больницу", - рассказал представитель полиции.

Он добавил, что власти делают все необходимое для защиты и оповещения населения об опасности обстрелов. Работают телефонные горячие линии. Сама же полиция действует круглосуточно в тесном взаимодействии с армией и населением.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. По данным на утро четверга, в направлении Израиля из Газы с понедельника было выпущено более 1,6 тыс. ракет, часть которых упала на территории сектора.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору стали около 70 палестинцев. Порядка 388 человек получили ранения. Вследствие ударов палестинских радикалов по Израилю погибли не менее шести израильтян, несколько десятков получили ранения.