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Палестино-израильский конфликт

Четыре человека пострадали в результате нового ракетного обстрела Израиля из сектора Газа

Всего палестинские радикалы запустили с начала этой недели по еврейскому государству уже более 1,6 тыс. ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали в четверг в результате массированного ракетного обстрела городов в центральной части Израиля радикалами из сектора Газа. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

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По подсчетам радиостанции, в ходе последнего часа из сектора Газа по городам в центральной части Израиля было выпущено не менее 100 ракет. Всего же палестинские радикалы запустили с начала этой недели по еврейскому государству уже более 1,6 тыс. ракет, 90% из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщил ранее в четверг в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

В результате попадания запущенных из сектора Газа ракет по жилым кварталам в израильских городах с 10 мая погибли шесть человек, десятки израильтян получили ранения различной степени тяжести.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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