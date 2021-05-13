Четыре человека пострадали в результате нового ракетного обстрела Израиля из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали в четверг в результате массированного ракетного обстрела городов в центральной части Израиля радикалами из сектора Газа. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan .

По подсчетам радиостанции, в ходе последнего часа из сектора Газа по городам в центральной части Израиля было выпущено не менее 100 ракет. Всего же палестинские радикалы запустили с начала этой недели по еврейскому государству уже более 1,6 тыс. ракет, 90% из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщил ранее в четверг в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

В результате попадания запущенных из сектора Газа ракет по жилым кварталам в израильских городах с 10 мая погибли шесть человек, десятки израильтян получили ранения различной степени тяжести.