Постпред при ООН заявил, что Израиль будет защищать себя в нынешней эскалации

ООН, 13 мая. /ТАСС/. Израиль продолжит защищать себя, хотя и не хочет дальнейшей эскалации. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН, посол Израиля в США Гилад Эрдан в письме Совету Безопасности и генеральному секретарю всемирной организации.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Государство Израиль не заинтересовано в эскалации. Однако у Израиля есть право и обязанность защищать себя и свой народ и суверенитет, и Израиль продолжит решительно делать это", - указал он.

Эскалация на Ближнем Востоке произошла из-за подстрекательской кампании, которой руководят власти Палестины, сказал Эрдан.

Он отметил, что Израиль в предшествующие дни прилагал усилия по снижению напряженности, однако действия движения ХАМАС вели к обострению обстановки. Он призвал международное сообщество "поддержать основополагающее право Израиля на самооборону".

"Последний раунд эскалации, который причинил огромные страдания мирным жителям, стал прямым следствием продолжающейся кампании по подстрекательству со стороны палестинцев под руководством высших эшелонов палестинской администрации", - указал он.

"Эти безответственные действия, эксплуатирующие коренящиеся в религии страхи, разожгли пламя насилия по всему Израилю. Отвратительно, что палестинские власти решили использовать свое влияние таким способом", - добавил Эрдан.

Ранее президент Государства Палестина Махмуд Аббас обвинил Израиль в проведении этнических чисток в Иерусалиме.