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Палестино-израильский конфликт

Власти Лода перенесли начало комендантского часа на более раннее время

Полиция перекрыла проходы и проезды между еврейскими и арабскими районами города, чтобы пресечь любые возможные стычки

ТАСС, 13 мая. Власти израильского города Лод приняли решение перенести начало комендантского часа с 20:00 на 17:00 из-за опасений новых беспорядков. Об этом в четверг сообщила газета The Jerusalem Post.

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Кроме того, полиция перекрыла проходы и проезды между еврейскими и арабскими районами города, чтобы пресечь любые возможные стычки.

Тринадцатый канал израильского телевидения в свою очередь сообщил, что ранее в Лоде прошла встреча представителей арабской и еврейской частей городского совета в рамках мер по урегулированию ситуации.

Газета сообщает, что власти также приостановили железнодорожное сообщение между Тель-Авивом и Лодом. Из-за опасений прибытия провокаторов в другие города власти частично отменили поезда в Ашкелон, Димон, Беэр-Шеву, Ашдод.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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