Франция выразила обеспокоенность эскалацией насилия на Ближнем Востоке

Франция обеспокоена эскалацией насилия на Ближнем Востоке - Елисейский дворец.

Макрон в разговоре с Аббасом выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами среди палестинцев - Елисейский дворец.

Макрон в ближайшее время проведет телефонный разговор с премьером Израиля по ситуации на Ближнем Востоке - Елисейский дворец.

Франция выступает за возвращение к миру и возобновлению переговоров между Израилем и Палестиной.

Франция готова содействовать установлению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.

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