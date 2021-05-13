В Бремене примерно 1,5 тыс. человек приняли участие в антиизраильской демонстрации

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Примерно 1,5 тыс. человек приняли участие в антиизраильской демонстрации в Бремене несмотря на то, что изначально в акции было заявлено 300 участников. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы города.

Демонстранты размахивали палестинскими флагами, кричали "Свободу Палестине" и требовали от Израиля прекратить обстрелы сектора Газа. Акция прошла непосредственно в районе Бременского собора и ратуши. Многие не соблюдали масочный режим и правила социальной дистанции.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Израиля, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. Между тем, как сообщает палестинский Минздрав, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 83 палестинца.

Антиизраильские демонстрации прошли и в других городах Германии. При этом участники акций сжигали флаги Израиля.