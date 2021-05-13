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Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа в результате израильских обстрелов разрушено более 500 жилых строений

Еще порядка 2 500 единиц жилого фонда, по данным местных властей, подверглись частичному разрушению

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Более 500 жилых строений полностью разрушены в секторе Газа в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля начиная с 10 мая. Об этом сообщило в четверг министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава.

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"Более чем 500 единиц жилого фонда в секторе полностью разрушены в результате израильской агрессии. Порядка 2 500 единиц подверглись частичному разрушению", - приводит сообщение ведомства палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

В заявлении также подчеркивается, что с понедельника в анклаве "уничтожены четыре высотных жилых здания, существенно пострадали 58 государственных сооружений, включая школы, медицинские центры и опреснительные станции". Помимо этого, сильно повреждены дороги анклава, а также система энергоснабжения, что привело к отключению подачи электроэнергии в нескольких городах.

Ранее сообщалось о разрушении в результате авианалетов одного из самых высоких зданий сектора - шестнадцатиэтажного строения "Аш-Шурук", а также таких высоток, как четырнадцатиэтажная Бурдж-Ханади ("Башня Ханади") и восьмиэтажная Бурдж аль-Джаухара ("Башня Джаухара"). Помимо этого, сильно пострадали здания министерства финансов и офис Исламского национального банка.

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