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Палестино-израильский конфликт

Байден: Израиль не демонстрирует непропорционального применения силы против палестинцев

По словам президента США, американская разведка, Пентагон и Госдепартамент находятся в контакте с коллегами не только в Израиле, но и на всем Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Израильтяне не демонстрируют в настоящее время непропорционального применения силы в отношении палестинцев. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, комментируя в четверг в беседе с журналистами в Белом доме резкий всплеск напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.

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"Как я видел к настоящему времени, не было существенного перегибания палки", - утверждал американский лидер, комментируя действия Израиля. "Вопрос заключается в том, как обеспечить существенную разрядку [напряженности, сокращение числа] атак, особенно ракетных атак, которым без разбору подвергаются центры сосредоточения населения", - убежден глава администрации США.

Он напомнил, что провел в среду краткую беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, американская разведка, Пентагон и Госдепартамент США находятся в контакте с коллегами не только в Израиле, но и на всем Ближнем Востоке, подчеркнул Байден. "Исхожу из того, что у меня состоятся дальнейшие обсуждения [данных вопросов с лидерами на Ближнем Востоке]", - добавил президент.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным еврейского государства, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. Как сообщает палестинский Минздрав, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 83 палестинца.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джозеф (Джо)
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