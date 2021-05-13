Глава МИД Франции обсудил с коллегами из Израиля и Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с коллегами из Израиля, Палестины и Египта, в ходе которых заявил о необходимости скорейшего урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в четверг во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Министр подчеркнул глубокую обеспокоенность Франции продолжающейся эскалацией, последствия которой уже являются очень тяжелыми", - подчеркнули в МИД. Ле Дриан заявил о "желании Парижа содействовать быстрому снижению напряженности".

Глава внешнеполитического ведомства "осудил атаки, которым подверглась значительная часть территории Израиля". "Он призвал к продолжению усилий, направленных на снижение напряженности в Иерусалиме, напомнив о приверженности Парижа статус-кво Святых мест", - указали в ведомстве. Ле Дриан подтвердил "решимость Франции внести вклад в установление режима прекращения огня в Газе и восстановлению спокойствия в Израиле и на палестинских территориях".

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору стали 87 палестинцев, в том числе 18 несовершеннолетних. Порядка 530 человек получили ранения. Вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.