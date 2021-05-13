Прокуратура Украины пока не определилась с обжалованием решения суда по Медведчуку

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева, который в четверг отказал прокуратуре во взятии под стражу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил его под домашний арест до 9 июля. Об этом сообщило агентство " РБК-Украина " со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.

Суд в Киеве отказал во взятии Медведчука под стражу. Его отправили под домашний арест

"Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку", - проинформировало СМИ.

Как пояснили в ведомстве, решение об обжаловании меры пресечения примут после того, как получат полный текст судебного постановления. "После получения полного текста решения и изучения всех мотивов суда будет принято решение о его обжаловании", - сказали в пресс-службе.

Главе политсовета ОПЗЖ предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны".

Прокуроры требовали избрать в отношении Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в эквиваленте $10,5 млн. Адвокаты заявили об отсутствии законных оснований для этого. По словам представителя защиты Камиля Кирпичева, размер залога чрезмерен и необоснован. При этом он напомнил, что счета Медведчука арестованы из-за наложенных ранее санкций. Адвокат опроверг тезис обвинения о том, что Медведчук может спрятать важные для следствия доказательства. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны политически мотивированными и бездоказательными.

Он заявил, что будет исполнять решение суда, хотя не согласен с ним, а также сообщил, что примет решение относительно его обжалования после консультаций с адвокатами.