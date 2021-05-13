В результате ударов Израиля по Газе повреждено более 10 школ

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. По меньшей мере две образовательные школы в Газе, находящиеся в ведении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, были серьезно повреждены в ходе израильских ракетных ударов. Об этом БАПОР сообщило в четверг в своем Twitter .

"Две школы БАПОР попали под удары 11 и 12 мая, - говорится в заявлении агентства. - Нанесен серьезный ущерб западному периметру компаунда, повреждены 29 классов". Кроме того, 12 мая от ракетного обстрела пострадало здание штаб-квартиры БАПОР в Газе, отмечается в коммюнике. Персонал не пострадал. "Неизвестно, был ли удар по зданию БАПОР целенаправленным, или ракета попала рядом, что вызвала разрушения в штаб-квартире, - заявили представители структуры ООН. - В соответствии с международным правом, включая Конвенцию о привилегиях и иммунитете ООН 1946 года, объекты, собственность и имущество БАПОР являются неприкосновенными. Они четко обозначены флагом ООН".

Министерство просвещения и высшего образования прибрежного анклава также выступило в четверг с заявлением о том, что под удары израильской авиации попали десятки школ Газы. "Среди объектов, подвергшимся бомбардировкам, оказались школы и образовательные учреждения, - говорится в обнародованном заявлении ведомства. - С понедельника в общей сложности 10 школ серьезно пострадали в результате ракетных ударов, повреждены классы, нанесен серьезный ущерб зданиям".

Живущий много лет в условиях блокады сектор Газа и без того страдает от нехватки школ из-за острого дефицита строительных материалов. "Взрывы в школах - вопиющее нарушение всех конвенций и норм международного права, а также попрание права на образование", - подчеркнули в министерстве.

По данным властей сектора, израильскими ракетными ударами было полностью разрушено свыше 500 единиц жилья, еще 2 500 - нанесен серьезный ущерб. "Четыре жилые высотки, 58 правительственных офисов, а также школы, медицинские центры, опреснительные установки, дорожные сети и инфраструктура в ряде районов полностью разрушены", - отмечается в заявлении министерства общественных работ и жилищного строительства, которое приводит палестинский информационный портал Samaa News.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Израиля, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. Число жертв среди палестинцев достигло уже 103 человек. По данным Минздрава прибрежного анклава, среди них 27 детей и 11 женщин, порядка 600 человек получили ранения.