Замглавы Пентагона подчеркнул важность обеспечения военного преимущества Израиля в регионе

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол в ходе встречи с директором по военно-политическим вопросам Минобороны Израиля Зохаром Палти подчеркнул поддержку качественного военного превосходства еврейского государства. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы американского ведомства.

"Колин Кол подчеркнул продолжающуюся поддержку безопасности Израиля и его качественного военного превосходства, а также выразил поддержку со стороны администрации США восстановлению спокойствия и защиты гражданского населения", - отмечается в тексте.