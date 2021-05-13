США ускорили запланированный вывоз из Израиля 120 сотрудников Пентагона

"120 сотрудников Пентагона сегодня прибыли в Германию из Израиля. Мы приняли решение о вывозе этих людей в координации с нашими израильскими коллегами", - сказал он. Кирби подчеркнул, что отправка американцев на военную базу Рамштайн была запланирована на конец этой недели, "но мы ее ускорили". "Других планов или усилий по вывозу еще каких-то американцев из Израиля сейчас нет", - уточнил представитель Пентагона.

Кирби также вновь заявил, что США осуждают ракетные атаки из сектора Газа по Израилю и поддерживают право еврейского государства на самооборону.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Израиля, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. По информации Минздрава прибрежного анклава, число жертв среди палестинцев достигло уже 103, среди них 27 детей и 11 женщин, порядка 600 человек получили ранения.