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Палестино-израильский конфликт

Госдеп США рекомендовал гражданам пересмотреть планы поездок в Израиль и Палестину

В американском ведомстве отметили, что "ракетные обстрелы продолжают охватывать территорию в районе сектора Газа, южного и центрального Израиля, включая Иерусалим"

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США рекомендует американским гражданам, собиравшимся посетить Израиль и Палестину, пересмотреть свои планы.

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"Ракетные обстрелы продолжают охватывать территорию в районе сектора Газа, южного и центрального Израиля, включая Иерусалим. Отмечается заметный рост протестов и насилия, они могут продолжиться", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Израиля, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. По информации Минздрава прибрежного анклава, число жертв среди палестинцев достигло уже 109, среди них 28 детей и 15 женщин, свыше 620 человек получили ранения.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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