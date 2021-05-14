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СМИ: задержанного в Мьянме японского журналиста освободили

Он возвращается на родину, сообщило агентство Kyodo

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Японский журналист Юки Китадзуми, арестованный в апреле в Мьянме по обвинению в распространении ложной информации и нарушении закона о надзоре за въездом в страну, освобожден и возвращается на родину. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

По его сведениям, журналист был переведен 13 мая из тюрьмы в полицейский участок, а утром 14 мая его доставили в международный аэропорт Янгона. В течение дня он должен прилететь на родину.

Китадзуми был задержан 19 апреля. В случае признания виновным ему грозило бы до пяти лет тюрьмы. Китадзуми работал в газете Nikkei. В настоящее время он в качестве фрилансера сотрудничает с несколькими СМИ Японии. В феврале его уже задерживали в Мьянме, однако почти сразу отпустили.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убито более 780 участника движения протеста.

Теги
ЯпонияМьянма
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