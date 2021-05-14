В Бундестаге заявили, что Европа должна стать посредником в конфликте Палестины и Израиля

БЕРЛИН, 14 мая. /ТАСС/. Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених полагает, что Европа должна выступить в роли посредника при урегулировании палестино-израильского конфликта. Такое мнение политик высказал в пятницу агентству DPA .

"Поскольку очевидно, что администрация США в настоящее время не намерена брать на себя дипломатическое лидерство в обостряющемся кризисе, европейские страны должны это сделать", - отметил Мютцених. При этом он добавил, что правительству Германии следует тесно сотрудничать с властями других государств. В первую очередь, по его мнению, необходимо сосредоточить усилия на немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке, чтобы появилась возможность доставки гуманитарной помощи в регион.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке на движение ХАМАС, а также выразил убеждение в том, что только политическое решение принесет долгосрочный мир в регион. Вместе с тем он предостерег от эскалации конфликта, заметив, что кризис можно разрешить только политическим путем.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в Газе не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали сотни палестинцев. По разным оценкам, за это время по территории еврейского государства было выпущено более 2 тыс. ракет, убиты, согласно последним данным местных СМИ, восемь израильтян. Командование израильской армии рассматривает вопрос о проведении наземной операции в Газе.

Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами продолжающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 109 палестинцев, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин. Свыше 620 человек получили ранения.