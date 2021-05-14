В ОПЗЖ прокомментировали домашний арест Медведчука

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. План украинской власти отправить за решетку главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука провалился, а избранная ему мера пресечения в виде домашнего ареста является результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны власти. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, опубликованном на сайте партии.

"Ни на один вопрос судьи о наличии доказательств вины Виктора Медведчука прокуроры просто не смогли ответить. Явная пустота обвинений заставила суд отказать во взятии оппозиционного политика под стражу. А мера пресечения в виде "домашнего ареста" является только результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны правящей верхушки", - говорится в заявлении. Таким образом, подчеркнули партийцы, планы арестовать оппозиционера были провалены. "План власти отправить за решетку Виктора Медведчука провалился. Уже первые судебные слушания по этому выдуманному "делу" показали, что все так называемые улики сфальсифицированы, состряпаны с массой нарушений и не имеют под собой никаких фактов", - уверены в партии.

В ОПЗЖ отметили, что "главным и, по сути, единственным аргументом обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука". "Прокуроры, не стесняясь, заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму. Репрессии против оппозиции - это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти", - говорится в заявлении.

Партия потребовала от власти отказаться от курса диктатуры, а также репрессий по отношению к оппонентам. "Попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы. Мы требуем от власти отказаться от всех фальсифицированных обвинений и остановить репрессии против главы стратегического и политического совета нашей партии Виктора Медведчука и других наших однопартийцев. Требуем прекратить давление на суд и оставить попытки превращения Украины в тоталитарную резервацию", - заявили в ОПЗЖ, пообещав, что будут защищать членов своей партии от действий власти "всеми законными методами".

Главе политсовета ОПЗЖ ранее предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Прокуроры требовали взять его под стражу с альтернативой внесения залога в размере более $10,5 млн. Адвокаты заявили об отсутствии законных оснований для этого. По словам представителя защиты Камиля Кирпичева, размер залога чрезмерен и необоснован с учетом того, что счета Медведчука арестованы из-за наложенных ранее санкций. Адвокат опроверг тезис обвинения о том, что Медведчук может спрятать важные для следствия доказательства. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и бездоказательными.

Печерский районный суд Киева в четверг отправил его под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Медведчук пообещал, что будет исполнять решение суда, хотя не согласен с ним, а также сообщил, что примет решение относительно его обжалования после консультаций с адвокатами. Прокуратура также выразила намерение оспорить решение суда.