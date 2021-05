В Индии начали прививать российской вакциной "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая. /ТАСС/. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd в пятницу в городе Хайдарабад выпустила в оборот первую партию импортируемой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила газета The Times of India.