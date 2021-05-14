В Индии начали прививать российской вакциной "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая. /ТАСС/. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd в пятницу в городе Хайдарабад выпустила в оборот первую партию импортируемой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила газета The Times of India .

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"В рамках ограниченного пилотного проекта было запущено [применение] российской вакцины "Спутник V". Первую прививку этим препаратом получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Дипак Сапра", - цитирует издание уведомление индийской фармацевтической компании.

Стоимость импортной российской вакцины составляет с учетом налога в 5% менее $13. С расширением поставок местными производителями "Спутника V" на индийский рынок этого препарата цена на него может быть снижена, заявили в Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

"Компания тесно взаимодействует с шестью производственными партнерами в Индии для обеспечения своевременных и бесперебойных поставок вакцин. Dr. Reddy's Laboratories будет сотрудничать с правительством и частным сектором, чтобы "Спутник V" максимально широко использовался в кампании по вакцинации в стране", - говорится в сообщении фармкомпании.

В четверг член неофициального консультативного комитета при правительстве Индии В. К. Пол заявил, что "Спутник V" поступит в продажу в Индии в начале следующей недели, а производство этой вакцины индийскими фармацевтическими компаниями начнется в июле.

"Спутник V" получил разрешение на экстренное использование от Генерального контролера Индии в апреле этого года на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Этот российский препарат стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.