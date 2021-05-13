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Так есть ли в России индийский штамм?
Так есть ли в России индийский штамм?
Так есть ли в России индийский штамм?
Так есть ли в России индийский штамм?
Так есть ли в России индийский штамм?
Пандемия COVID-19

Так есть ли в России индийский штамм? Главное о коронавирусе за 13 мая

© Михаил Солунин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 913 439 случаев заражения, из них новых — 8380. За сутки умерли 392 человека, за весь период — 114 723.
  • В управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщили, что у 15 иностранных студентов местного вуза выявлен индийский штамм. Студенты прибыли из Индии и Йемена в начале мая. Однако в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что приехавшие заразились не индийским штаммом
  • При легком или бессимптомном течении инфекции антитела могут сохраняться как минимум 90 дней (данные исследования).

Москва

  • Всего зафиксировано 1 127 417 случаев заражения, из них новых — 2787. Госпитализированы 1324 человека.

Мир

  • Всего зафиксировано более 160,5 млн случаев заражения, умерли 3 334 042 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Генеральный директор ВОЗ сделал прививку.
  • Штат Огайо устроит еженедельную лотерею с призом $1 млн для вакцинировавшихся.
  • Мальдивы зарегистрировали "Спутник V".
Теги
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