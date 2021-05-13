В России за сутки выявили 8 380 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 380. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 913 439, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской АО (0,02%) и в Республике Алтай (0,03%). В частности, за сутки был выявлен 741 случай заражения в Санкт-Петербурге, 643 - в Московской области, 199 - в Ростовской области, 129 - в Воронежской области, 123 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 270 838 человек.

Летальные исходы

Число смертей за сутки возросло на 392 против 355 днем ранее. Всего от инфекции умерли 114 723 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,33%, следует из данных штаба.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 349, до 4 527 878.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 92,2% от общего числа заразившихся.