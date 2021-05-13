Роспотребнадзор рассказал о состоянии носителей индийского штамма COVID-19 в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Состояние иностранных студентов ульяновского вуза, заразившихся индийским штаммом коронавируса, оценивается как удовлетворительное. Двое инфицированных находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в четверг в региональном управлении Роспотребнадзора.

"60 студентов были обследованы. У 15 выявлен индийский штамм, у одного - британский", - сказала собеседница агентства. По ее словам, еще двух человек обследуют, у них штамм пока не определен.

"Все пациенты в удовлетворительном состоянии. Двое - в [состоянии] средней степени тяжести", - уточнила она.

Представитель ведомства добавила, что 11 студентов уже выписаны из госпиталя. "Контактные лица выявлены и находятся в обсерваторах", - заключили в управлении.

Как сообщалось ранее, более 30 студентов из Индии и Йемена, прибывших на учебу в Россию в начале мая, были госпитализированы в Ульяновске с коронавирусом. По информации Ульяновского государственного университета, где они учатся, все студенты отправились на самоизоляцию сразу после прибытия в регион.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 54 483 случая коронавируса. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 51 764 человека, умерли 1 270 пациентов с подтвержденной инфекцией.