Куба призвала Совбез ООН остановить удары Израиля по сектору Газа

ГАВАНА, 14 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен вмешаться в палестино-израильский конфликт, чтобы предотвратить дальнейшие удары по сектору Газа. С таким призывом выступил в пятницу глава МИД Кубы Бруно Родригес.

"Мы призываем положить конец массовому убийству палестинского народа в секторе Газа со стороны Израиля. СБ ООН должен принять действия, чтобы предотвратить его", - написал он в Twitter.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По данным Минздрава Газы, жертвами израильских ударов по сектору стали 119 палестинцев, более 600 человек получили ранения.

Ранее постоянный представитель США при Объединенных Нациях Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Совет Безопасности ООН 16 мая проведет открытое заседание для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.