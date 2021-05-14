Неизвестные подожгли флаг Израиля перед ратушей Дюссельдорфа

БЕРЛИН, 14 мая. /ТАСС/. Неизвестные подожгли израильский флаг перед ратушей Дюссельдорфа. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении полиции города.

Инцидент произошел, по предварительным данным, в четверг вечером. Флаг размером 4 на 5 м был установлен перед ратушей. Один из сотрудников местной службы правопорядка заметил следы повреждений и вызвал полицию. Найти злоумышленников по горячим следам не удалось.

Расследованием произошедшего занимается прокуратура Дюссельдорфа и отдел полиции по вопросам госбезопасности. Возбуждено уголовное дело по подозрению в том числе "в повреждении флагов и государственных символов иностранных государств", ведутся поиски свидетелей.

Антиизраильские демонстрации прошли в минувшие дни в ряде городов ФРГ в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке. Участники акций сжигали израильские флаги.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за начавшимися в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По данным Минздрава Газы, жертвами израильских ударов по сектору стали 119 палестинцев, более 600 человек получили ранения.