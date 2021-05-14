Глава Минобороны Израиля призвал Facebook и TikTok удалять разжигающий ненависть контент

ТАСС, 14 мая. Министр обороны Израиля Бени Ганц призвал руководства социальных сетей Facebook и TikTok бороться с пропагандой насилия и удалять контент, способствующий разжиганию ненависти. Об этом сообщила в пятницу газета Times of Israel .

"Такие меры будут способствовать предотвращению насилия, которое намеренно пропагандируется и разжигается через соцсети экстремистскими элементами, стремящимися нанести ущерб нашей стране. Мы переживаем социальный кризис и ожидаем вашей помощи", - заявил министр на встрече с представителями Facebook и TikTok в Израиле.

Отмечается, что те выразили соболезнования семьям израильтян, погибших в результате обстрелов из сектора Газа, а также "пообещали быстро и эффективно бороться с подстрекательством к насилию".

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По данным медицинских властей Газы, жертвами израильских ударов по сектору стали 119 палестинцев, более 600 человек получили ранения.