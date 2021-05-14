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Палестино-израильский конфликт

Иорданские силовики остановили активистов, пытавшихся проникнуть в палестинские районы

Власти потребовали от участников митинга "не покидать выделенной им площадки для проведения акции протеста", передает агентство Ammon

БЕЙРУТ, 14 мая. /ТАСС/. Силы безопасности Иордании преградили в пятницу путь демонстрантам, пытавшимся проникнуть из пограничной местности Эш-Шуна в палестинские районы на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил агентству Ammon представитель управления внутренней безопасности королевства.

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"Жандармы применили силу, чтобы остановить группу активистов, которые перебрались через проволочные заграждения возле пропускного пункта Эль-Карама на нейтральную полосу", - сказал он. По словам представителя, власти потребовали от участников митинга "не покидать выделенной им площадки для проведения акции протеста".

Ранее после массовых демонстраций в Аммане в поддержку стойкости палестинского народа большая группа активистов направилась в Эш-Шуну для участия в запланированном там митинге, его участники обратились с призывом к правительству и королю Абдалле II открыть границу с палестинскими районами. "Миллионы арабов хотят погибнуть за мечеть Аль-Акса, - скандировали манифестанты. - Да здравствует палестино-иорданское единство!".

Помощь палестинцам

В среду иорданский монарх призвал своих подданных молиться на мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) "о спасении палестинских братьев и жителей Восточного Иерусалима". Он выступил с инициативой сбора срочной медицинской помощи, которая, по его словам, будет предназначена "гражданским лицам, пострадавшим от израильских атак".

В четверг в Рамаллу и Восточный Иерусалим из Иордании направилась автоколонна с перевязочными средствами, антибиотиками и препаратами, применяемыми при анестезии и хирургических операциях. Как заявил вице-премьер королевства Тауфик Кришан, "установлен гуманитарный мост с Западным берегом реки Иордан и сектором Газа для поддержки стойкости и обеспечения всем необходимым палестинского населения".

12 мая во время телефонного разговора иорданский король и палестинский лидер Махмуд Аббас договорились "о координации шагов с целью прекращения израильской агрессии".

Пятница достоинства

Палестинская общественность проводит в городах Западного берега реки Иордан массовую акцию под названием "Пятница достоинства и победы". Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, в ряде населенных пунктов демонстрации переросли в столкновения между активистами и израильскими силовикам. В результате погибли два палестинца и свыше 100 получили ранения.

Протесты арабов ширятся на фоне непрекращающихся с 10 мая ракетных обстрелов между израильской армией и палестинскими радикальными группировками, базирующимися в секторе Газа. По данным Армии обороны Израиля, в результате этих обстрелов погибли семь израильтян, свыше 520 пострадали. Согласно информации Минздрава прибрежного анклава, число жертв среди палестинцев достигло 119, более 620 человек получили ранения.

Теги
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)ИзраильАббас, Махмуд
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