Иорданские силовики остановили активистов, пытавшихся проникнуть в палестинские районы

БЕЙРУТ, 14 мая. /ТАСС/. Силы безопасности Иордании преградили в пятницу путь демонстрантам, пытавшимся проникнуть из пограничной местности Эш-Шуна в палестинские районы на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил агентству Ammon представитель управления внутренней безопасности королевства.

"Жандармы применили силу, чтобы остановить группу активистов, которые перебрались через проволочные заграждения возле пропускного пункта Эль-Карама на нейтральную полосу", - сказал он. По словам представителя, власти потребовали от участников митинга "не покидать выделенной им площадки для проведения акции протеста".

Ранее после массовых демонстраций в Аммане в поддержку стойкости палестинского народа большая группа активистов направилась в Эш-Шуну для участия в запланированном там митинге, его участники обратились с призывом к правительству и королю Абдалле II открыть границу с палестинскими районами. "Миллионы арабов хотят погибнуть за мечеть Аль-Акса, - скандировали манифестанты. - Да здравствует палестино-иорданское единство!".

Помощь палестинцам

В среду иорданский монарх призвал своих подданных молиться на мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) "о спасении палестинских братьев и жителей Восточного Иерусалима". Он выступил с инициативой сбора срочной медицинской помощи, которая, по его словам, будет предназначена "гражданским лицам, пострадавшим от израильских атак".

В четверг в Рамаллу и Восточный Иерусалим из Иордании направилась автоколонна с перевязочными средствами, антибиотиками и препаратами, применяемыми при анестезии и хирургических операциях. Как заявил вице-премьер королевства Тауфик Кришан, "установлен гуманитарный мост с Западным берегом реки Иордан и сектором Газа для поддержки стойкости и обеспечения всем необходимым палестинского населения".

12 мая во время телефонного разговора иорданский король и палестинский лидер Махмуд Аббас договорились "о координации шагов с целью прекращения израильской агрессии".

Пятница достоинства

Палестинская общественность проводит в городах Западного берега реки Иордан массовую акцию под названием "Пятница достоинства и победы". Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, в ряде населенных пунктов демонстрации переросли в столкновения между активистами и израильскими силовикам. В результате погибли два палестинца и свыше 100 получили ранения.

Протесты арабов ширятся на фоне непрекращающихся с 10 мая ракетных обстрелов между израильской армией и палестинскими радикальными группировками, базирующимися в секторе Газа. По данным Армии обороны Израиля, в результате этих обстрелов погибли семь израильтян, свыше 520 пострадали. Согласно информации Минздрава прибрежного анклава, число жертв среди палестинцев достигло 119, более 620 человек получили ранения.