Генеральный прокурор Чехии уходит в отставку

ПРАГА, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Чехии Павел Земан уходит в отставку. Об этом сообщил в пятницу в Twitter вице-премьер чешского правительства и глава МВД Ян Гамачек.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Павел Земан - выдающийся юрист и профессионал. Благодарю его за годы работы для Чешской Республики и, помимо всего прочего, за дело Врбетице", - написал Гамачек.

В апреле Павел Земан заявил, что взрывы на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 года "не являются терактом" и по этому делу "не установлено интереса нарушить конституционное устройство или нанести ущерб обороноспособности Чехии". По его словам, как именно характеризовать произошедшее в политике и в СМИ - "дело исключительно политиков".

Мандат Земана на посту генпрокурора истекает 30 июня, сообщает телеканал CT24.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, в результате которых погибли два человека. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.