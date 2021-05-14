СМИ: пять палестинцев погибли 14 мая в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять палестинцев погибли, более 150 получили ранения в пятницу в столкновениях с сотрудниками израильских органов правопорядка на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в своей электронной версии палестинская газета Al-Quds .

"Пять человек погибли от выстрелов полиции оккупантов с утра сегодняшнего дня. <...> Более 150 человек получили ранения в различных районах, деревнях и лагерях Западного берега", - приводит издание слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца.

Как уточняет палестинское агентство WAFA, наиболее ожесточенные столкновения в настоящий момент продолжаются близ городов Вифлеем, Иерихон, Эль-Халиль, Дженин, Сальфит, Тулькарем, Рамалла, а также в нескольких деревнях провинции Наблус. Сотрудники израильской пограничной полиции применяют, в частности, светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона демонстрантов.

Помимо этого, стычки происходят вокруг района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, где израильские полицейские перекрыли дороги, ведущие в квартал.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 122 палестинца, в том числе 32 несовершеннолетних и 20 женщин. Не менее 900 человек получили ранения. В результате ударов палестинских радикалов, как сообщалось, погибли не менее девяти израильтян.