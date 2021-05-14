Власти Нидерландов заявили, что уважают право Израиля на соразмерную самооборону

ГААГА, 14 мая. /ТАСС/. Власти Нидерландов обеспокоены обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, но в то же время уважают право Израиля предпринимать соразмерные оборонительные действия в ответ на угрозы. Об этом в пятницу заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте на своей странице в Twitter .

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Очень обеспокоен продолжающимся насилием в Израиле и секторе Газа", - написал Рютте. Он добавил, что "беспорядочный ракетный обстрел мирных жителей движением ХАМАС недопустим". "Нидерланды уважают право Израиля на соразмерную самооборону в рамках международного права", - отметил политик.

Вместе с тем Рютте выступил за скорейшее прекращение огня и призвал стороны к диалогу. "Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения", - заключил Рютте.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По информации властей прибрежного анклава, число жертв среди палестинцев превысило 120, более 600 человек получили ранения.