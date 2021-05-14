Генсек ООН призвал обе стороны противостояния в секторе Газа прекратить огонь

ООН, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к незамедлительному прекращению боевых действий в Израиле и секторе Газа. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь обращается с призывом ко всем вовлеченным сторонам немедленно прекратить боевые действия в Газе и Израиле", - сказал он.

ООН готова оказывать содействие урегулированию между Палестиной и Израилем через ближневосточный "квартет", заявил представитель генсека.

В ООН обеспокоены ситуацией на Западном берегу реки Иордан, где вслед за сектором Газа начались столкновения, сказал он.