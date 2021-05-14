Посол Израиля в РФ считает, что оснований для наземной операции в Газе нет

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Израиль не видит оснований для проведения наземной военной операции в секторе Газа, если ракетные обстрелы со стороны палестинских группировок не усилятся. Об этом заявил в пятницу посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

"Если ничего не изменится, то есть если не настанет какое-то ухудшение ситуации, я не вижу причин", - сказал он, отвечая на вопрос о планах Израиля по проведению сухопутной операции в секторе Газа.

По словам посла, главная цель Израиля заключается в том, чтобы предотвратить следующие ракетные удары со стороны Газы по израильской территории. "По нашим городам, школам, детским садам, аэропорту. Поэтому это наша главная задача - обеспечить безопасность граждан Израиля. Это можно сделать именно тогда, когда вся инфраструктура этих ракетных залпов будет уничтожена", - добавил он.

При этом Бен Цви указал на то, что операция возможна только в том случае, если эти "ракетные обстрелы будет действительно уже невозможно выдержать". "Но пока что это не та ситуация, - отметил он. - Мы пока что просто решаем этот вопрос по-другому, без сухопутной операции".

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору, которые не прекращаются с понедельника, стали 122 палестинца, в том числе 32 несовершеннолетних и 20 женщин. Не менее 900 человек получили ранения. В результате ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее девяти израильтян.