Парижский суд оставил в силе запрет на манифестацию в поддержку Палестины

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Административный суд Парижа оставил в силе наложенный столичной префектурой полиции запрет на проведение 15 мая манифестации в поддержку палестинцев на фоне военной операции Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила в пятницу адвокат Сефен Гез Гез, представляющая интересы Ассоциации палестинцев в Иль-де-Франс, намеренной организовать шествие.

"Административный суд Парижа отклонил нашу жалобу без проведения слушаний. Мы оспорим это решение в Государственном совете. Франция - это единственная демократическая страна, которая запрещает подобные манифестации", - написала она в Twitter.

В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что поручил префекту полиции Парижа Дидье Лальману наложить запрет на проведение демонстрации в связи с недавним ростом напряженности на Ближнем Востоке. Дарманен напомнил, что подобное мероприятие спровоцировало беспорядки в 2014 году, и призвал руководство других подразделений страны пристально следить за ситуацией. Лальман в свою очередь подчеркнул, что столкновения между палестинцами и израильтянами не должны экспортироваться на территорию Франции.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По мере обострения этого противостояния стычки палестинцев с израильской полицией начались также на Западном берегу реки Иордан.

Столкновения произошли и на границе Израиля с Ливаном. Группа палестинцев пыталась пройти на территорию еврейского государства, израильтяне открыли огонь. Один из палестинцев получил ранения и, по предварительной информации, умер.