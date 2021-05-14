В Газе и на Западном берегу за день погибли 26 и ранены более 600 палестинцев

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 26 палестинцев погибли, более 600 получили ранения за минувший день в результате стычек на Западном берегу реки Иордан и ударов израильской армии в секторе Газа. Такие сводные данные, как передает новостной портал Dunya Al Watan , приводит палестинский Минздрав.

По информации ведомства, только в Газе жертвами бомбардировок стали 16 жителей. Сектор по-прежнему подвергается систематическим обстрелам как с воздуха, так и с земли. Действующие там радикальные группировки отвечают десятками ракетных залпов, в результате которых есть пострадавшие и разрушения на израильской территории.

На Западном берегу реки Иордан, где с раннего утра не стихают беспорядки, четверо арабов погибли в Хевроне, Иерихоне, Дженине и Рамалле, еще двое - в Сальфите. Наибольшие потери - четыре человека - палестинцы понесли в Наблусе. В общей сложности за день там было отмечено порядка 200 точек соприкосновения, где возникали столкновения между палестинскими протестующими и сотрудниками пограничной полиции. Поседение активно применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Палестинцы жгут покрышки, забрасывая силовиков камнями.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. В Газе, по официальным данным, убиты 122 палестинца, не менее 900 получили ранения.