Палестинские радикалы заявили о ракетном обстреле из Газы базы ВВС на юге Израиля

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило в пятницу о ракетном обстреле авиабазы "Хацерим" в южной части Израиля. Об этом сообщает новостной портал Donia Al-Watan .

Других подробностей произошедшего пока не приводится. Некоторое время назад кассамовцы также сообщали об ударах по израильскому городу Ашкелон.

Утром они заявляли о нанесении при помощи беспилотника удара по израильскому химическому заводу в кибуце (поселении) Нир-Оз. Позднее радикалы распространили видео, утверждая, что на нем запечатлен момент атаки по фабрике.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов.

В Газе, по официальным данным, с понедельника убиты 126 палестинцев, 950 получили ранения. Беспорядки не стихают весь день и в городах на Западном берегу реки Иордан. Там в ожесточенных стычках с сотрудниками пограничной полиции Израиля погибли 11 арабов, свыше 600 пострадали.