СМИ: палестинские группировки Газы ведут интенсивные обстрелы юга Израиля

КАИР, 15 мая. /ТАСС/. Действующие в секторе Газа палестинские группировки объявили ночью в субботу о пуске десятков ракет по южной части Израиля. Об этом сообщает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa .

Так, боевое крыло контролирующего прибрежный анклав движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило, что подвергло массированному ракетному обстрелу Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву на юге Израиля. По поступающей информации, в этих городах не стихают сирены воздушной тревоги.

Другая радикальная группировка "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся вооруженным крылом палестинского "Исламского джихада", также информирует о пуске десятков ракет, сконцентрировав удары на Сдероте. С аналогичным коммюнике выступили и "Бригады Насера Салах-эд-Дина" (боевое подразделение "Комитетов народного сопротивления").

Все они заявляют, что эти атаки стали ответом на бомбардировку в ночь на субботу жилого дома в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа, в результате которой погибли восемь палестинцев, в том числе дети, и около 20 пострадали. Кроме того, радикалы называют обстрелы "местью" за погибших минувшим днем в стычках на Западном берегу реки Иордан.