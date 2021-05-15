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Палестино-израильский конфликт

Число жертв обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа возросло до 139

Более 1 тыс. получили ранения различной степени тяжести

КАИР, 15 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 139 человек, включая 39 несовершеннолетних лиц, погибли, более 1 тыс. получили ранения в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с вечера понедельника. Об этом сообщил в субботу Минздрав прибрежного анклава.

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"139 человек погибли, среди которых 39 несовершеннолетних лиц и 22 женщины, еще более 1 тыс. получили ранения различной степени тяжести вследствие израильской агрессии", - приводит радиостанция Saut Al-Aqsa заявление ведомства.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

В результате ударов палестинских радикалов по Израилю, как сообщалось, погибли не менее девяти жителей еврейского государства.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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