Число жертв обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа возросло до 139

КАИР, 15 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 139 человек, включая 39 несовершеннолетних лиц, погибли, более 1 тыс. получили ранения в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с вечера понедельника. Об этом сообщил в субботу Минздрав прибрежного анклава.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"139 человек погибли, среди которых 39 несовершеннолетних лиц и 22 женщины, еще более 1 тыс. получили ранения различной степени тяжести вследствие израильской агрессии", - приводит радиостанция Saut Al-Aqsa заявление ведомства.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

В результате ударов палестинских радикалов по Израилю, как сообщалось, погибли не менее девяти жителей еврейского государства.