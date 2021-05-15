Бельгия экстрадировала в Грецию ультраправого евродепутата Лагоса

АФИНЫ, 15 мая. /ТАСС/. Бельгийские власти передали в субботу Греческой полиции арестованного ультраправого евродепутата Янниса Лагоса, который считается одним из лидеров признанной в Греции преступной организацией ультраправой партии "Хриси Авги" ("Золотая заря"). Об этом сообщила на своем электронном сайте греческая служба CNN.

По ее информации, в субботу примерно в 12:30 по местному времени (13:30 мск) бельгийские власти передали Лагоса сотрудникам Греческой полиции (ЭЛАС) в аэропорту Брюсселя. Он будет доставлен в Грецию и предстанет перед прокурором, который отправит его в тюрьму для отбытия назначенного ему греческим судом в 2020 году тюремного срока в 13 лет и 8 месяцев за участие в руководстве преступной организацией "Хриси Авги" и хранение оружия. Скорее всего, его отправят в тюрьму "Домокос" для особо опасных преступников.

27 апреля депутаты Европейского парламента (ЕП) проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности Лагоса. Результаты голосования были обнародованы во время пленарной сессии ЕП в Брюсселе. За это решение проголосовали 658 депутатов, против выступили 25 человек, 10 воздержались. После этого Афинская апелляционная прокуратура выдала европейский ордер на арест Лагоса.

В тот же день греческая радиостанция Sky сообщила, что сотрудники Интерпола арестовали Лагоса в Бельгии. Евродепутат находился в своем доме в Брюсселе, когда приехала полиция и предъявила ему ордер на арест, отметила радиостанция.

7 мая греческая газета Efimerida ton Syntakton сообщила о решении прокуратуры Брюсселя экстрадировать Лагоса в Грецию.

Беспрецедентный процесс

В октябре 2020 года Апелляционный суд Афин признал созданную в 1980 году неонацистскую "Хриси Авги" преступной организацией после 453 заседаний в ходе процесса, длившегося с апреля 2015 года. Процесс считается крупнейшим в Греции за последние десятилетия после суда над лидерами профашистской хунты "черных полковников" 1967-1974 годов. Впервые в Греции партию, проходившую в прошлом в парламент, обвинили в том, что она является преступной организацией.

Лидер "Хриси Авги" Никос Михалолиакос, а также пять бывших депутатов, признанных виновными в руководстве этой преступной организацией - Илиас Касидиарис, Яннис Лагос, Христос Паппас, Йоргос Герменис, Илиас Панайотарос, - были приговорены к более чем 13 годам заключения. Лагос, пользуясь своим иммунитетом депутата Европарламента, сразу же после оглашения приговора уехал из Греции в Брюссель, чтобы избежать ареста.