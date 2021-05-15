Греческая полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов у посольства Израиля

АФИНЫ, 15 мая. /ТАСС/. Греческая полиция применила в субботу слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов, которые собрались на митинг у посольства Израиля в Афинах, сообщил телеканал ERT .

На митинг собрались десятки проживающих в греческой столице палестинцев и представители левых организаций, которые их поддерживают. До этого они прошли маршем к дипломатическому представительству от станции метро "Панорму". Участники акции протестовали против "убийств палестинцев в секторе Газа" и требовали "свободы Палестине".

Посольство прикрыто плотными кордонами полиции. Когда демонстранты подошли ближе к зданию и некоторые из них стали бросать камни и палки в спецназ, тот ответил слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Аналогичные стычки у посольства Израиля происходили 12 мая. Полицейские тогда тоже применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ответ на летевшие в их сторону камни. О пострадавших в обоих случаях не сообщалось.

Израильская армия и палестинские радикальные группировки с 10 мая обмениваются ракетными обстрелами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.