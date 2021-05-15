СМИ: в Париже около 200 человек участвуют в пропалестинской акции, несмотря на запрет

ПАРИЖ, 15 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 200 манифестантов участвуют в субботу в акции в поддержку Палестины в Париже, несмотря на официальный запрет МВД Франции. Об этом сообщил сайт газеты Le Parisien .

При этом официальных данных о числе участников от министерства внутренних дел страны пока не поступало.

Акция в поддержку палестинского народа, начавшаяся в северных кварталах французской столицы, быстро переросла в противостояние участников митинга с полицией. Еще до манифестации в префектуре Парижа предупредили, что будут сразу же пресекать собрание групп. В свою очередь организаторы акции заявили, что не собираются отменять демонстрацию.

В ходе манифестации группы агрессивно настроенных демонстрантов в масках и капюшонах жгли мусорные баки, забрасывали полицию бутылками и камнями. В ответ на это силы правопорядка вынуждены были применять слезоточивый газ и водометы. Для разгона групп хулиганов полиция также несколько раз задействовала специальные гранатометы для стрельбы резиновыми пулями. Всего, по информации префектуры Парижа, за обеспечением порядка в Париже следят около 4 200 сотрудников полиции и жандармерии. Пока правоохранителям не удалось пресечь беспорядки в 18-м округе столицы.

В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился запретить демонстрацию в Париже, которую организаторы высказали намерение провести на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Дарманен напомнил, что подобные акции спровоцировали беспорядки в 2014 году, и призвал префектов регионов проявлять бдительность. Административный суд столицы назвал такое решение правомерным.

Манифестации в регионах

Пропалестинские манифестации проходят в субботу также в Марселе, Лионе и Страсбурге, где власти не запрещали сбор участников. По данным полиции, в этих городах обстановка на момент начала демонстраций была спокойной.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.