СМИ: два демонстранта получили ранения во время митинга на ливано-израильской границе

БЕЙРУТ, 15 мая. /ТАСС/. Активисты ливанских и палестинских организаций провели в субботу массовый митинг на границе с Израилем. Как передало агентство Al-Wataniya , в районе Эль-Эдейса демонстранты попытались водрузить над заградительной стеной палестинский флаг, однако израильские пограничники открыли огонь. В результате двое активистов получили ранения и доставлены в госпиталь города Марджаюн.

Ранее ливанские военнослужащие блокировали проходы к проволочным заграждениям в долине Сахль-эль-Хиям. Солдаты задержали четверых демонстрантов, которые пытались прорваться через выставленные кордоны к границе.

Повышенные меры безопасности были приняты властями Ливана после инцидента на участке границы в районе Хамамис напротив поселения Метулла, где израильские военнослужащие ранили в пятницу двух демонстрантов, перебравшихся через заграждения на территорию Израиля. Позднее один из них скончался в больнице.

В субботу к ливано-израильской границе направились автобусы с активистами из лагерей беженцев Айн-эль-Хильве, Нахр-эль-Барид, Беддави и Рашидия. Они участвовали в митинге солидарности с палестинским населением Западного берега Иордан, где происходят выступления протеста против израильской оккупации, а также с жителями сектора Газа, который подвергается бомбардировкам.