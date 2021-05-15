{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

СМИ: два демонстранта получили ранения во время митинга на ливано-израильской границе

Манифестанты попытались водрузить над заградительной стеной палестинский флаг, передает агентство Al-Wataniya

БЕЙРУТ, 15 мая. /ТАСС/. Активисты ливанских и палестинских организаций провели в субботу массовый митинг на границе с Израилем. Как передало агентство Al-Wataniya, в районе Эль-Эдейса демонстранты попытались водрузить над заградительной стеной палестинский флаг, однако израильские пограничники открыли огонь. В результате двое активистов получили ранения и доставлены в госпиталь города Марджаюн.

На эту тему
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

Ранее ливанские военнослужащие блокировали проходы к проволочным заграждениям в долине Сахль-эль-Хиям. Солдаты задержали четверых демонстрантов, которые пытались прорваться через выставленные кордоны к границе.

Повышенные меры безопасности были приняты властями Ливана после инцидента на участке границы в районе Хамамис напротив поселения Метулла, где израильские военнослужащие ранили в пятницу двух демонстрантов, перебравшихся через заграждения на территорию Израиля. Позднее один из них скончался в больнице.

В субботу к ливано-израильской границе направились автобусы с активистами из лагерей беженцев Айн-эль-Хильве, Нахр-эль-Барид, Беддави и Рашидия. Они участвовали в митинге солидарности с палестинским населением Западного берега Иордан, где происходят выступления протеста против израильской оккупации, а также с жителями сектора Газа, который подвергается бомбардировкам.

Теги
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Палестино-израильский конфликт
В Париже жандарм получил ранение во время манифестации в поддержку Палестины
Акция быстро переросла в противостояние участников митинга с полицией
Читать полностью