СМИ: израильская авиация разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС в Газе

По его информации, израильская авиация выпустила несколько ракет по жилому дому в районе Ат-Туфах в городе Газа. В операции были задействованы разведывательные и боевые самолеты.

Кроме того, отмечает агентство, были разрушены два дома в северной и западной частях сектора.

13 мая телеканал Al Arabiya сообщил, что израильские самолеты нанесли удар по расположенному в городе Газа дому главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. По данным телеканала, Хании в момент нанесения удара в доме не было.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.